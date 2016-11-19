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Umut yolunda facia: 6 ölü

Umut yolunda facia: 6 ölü
Aydın'ın İlçesi'nde umut teknesi battı, 6 kaçak göçmen öldü. Yunan adalarına gitmek için Didim kıyılarından dün sabah yola çıkan Suriyeli 13 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları yüzünden battı. Durumun bölge sakinlerince fark edilmesi üzerine sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denizde 4 mülteciye sağ ulaşıldı, 6 kişinin ise cesedi bulundu.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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