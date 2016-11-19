Umut yolunda facia: 6 ölü

Aydın'ın Didim İlçesi'nde umut teknesi battı, 6 kaçak göçmen öldü. Yunan adalarına gitmek için Didimkıyılarından dün sabah yola çıkanSuriyeli 13 kaçak göçmenin içindebulunduğu fiber tekne, olumsuz havaşartları yüzünden battı. Durumun bölge sakinlerince fark edilmesi üzerine sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denizde 4 mülteciye sağ ulaşıldı, 6 kişinin ise cesedi bulundu.
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