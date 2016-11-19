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Üçünden de haber yok

Üçünden de haber yok
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Petek Civelek, Gülizar Dutçu ve Çağla Kesebir, geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Çocukluk arkadaşı olan 3 kızın ailesi, gözyaşları içerisinde kızlarının bulunmasını istedi. 3 gündür kızlarını her yerde arayan acılı ailelere, mahalle sakinleri de destek verdi. Ancak sevindiren haber hala gelmedi. Talihsiz kızların en son Arnavutköy'de görüldükleri iddia edildi. Kızları gittiğinden beri perişan olduğunu söyleyen Petek'in annesi Aliye Civelek, "Üçünün de en kısa zamanda sağ salim bulunmasını istiyoruz. Ne olursun annecim gel" diyerek feryat etti.



'in annesi gözyaşları içerisinde kızının eve dönmesini bekliyor.





Çağla, çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Bir daha da kendilerinden haber alınamadı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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