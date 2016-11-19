Üçünden de haber yok

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Petek Civelek, Gülizar Dutçuve Çağla Kesebir, geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Çocukluk arkadaşı olan 3 kızın ailesi, gözyaşları içerisinde kızlarının bulunmasını istedi. 3 gündür kızlarını her yerde arayan acılı ailelere, mahalle sakinleri de destek verdi. Ancak sevindiren haber hala gelmedi. Talihsiz kızların enson Arnavutköy'de görüldükleri iddiaedildi. Kızları gittiğinden beri perişan olduğunu söyleyen Petek'in annesi Aliye Civelek, "Üçünün de en kısa zamandasağ salim bulunmasını istiyoruz. Neolursun annecim gel" diyerek feryat etti.
Petek Civelek'in annesi gözyaşları içerisinde kızının eve dönmesini bekliyor.
Çağla, çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Bir daha da kendilerinden haber alınamadı.
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