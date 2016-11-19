"Türkiye'nin ayağına pranga vurmak istiyorlar"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Korgan ilçe meydanında düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Korgan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, desteğini her zaman gördükleri Korganlılara teşekkür etti.

Seçimden bu yana hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "İki yıllık kısa bir süre içerisinde Korgan'a toplam 142 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Korgan bütün hizmetleri alıyor, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un büyük bir kahramanlık destanı yaşandığını, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Korganlı Emrah Sapa'nın da Ankara'da şehit olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma içinde, ortak değerleri parti farklılığı gözetmeksizin hep beraber bir arada tutulabilir, aynı istikamette yürünürse "üç buçuk soysuza" bu milletin gerekli cevabı vereceğini söyledi.

"EL ÜSTÜNDE TUTUYORLAR"

Türkiye'nin geçen yıl temmuz ayından itibaren terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile mücadele ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu terör örgütlerinin arkasında uluslararası güçlerin bulunduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'ye karşı, hükümete karşı, milli birlik ve beraberliğe karşı ne kadar adam buradan Batı'ya giderse el üstünde tutuyorlar. Parlamentoda milletvekilliği yapıp terör örgütlerine destek veren birisi, burada ifade vermekten kaçıyor, gidiyor Almanya, Belçika, Fransa'ya... Orada, onlardan destek görüyor" diyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niçin bu terör örgütlerini destekliyorlar? Niçin Türkiye'nin dirlik ve birlik içerisinde olmasını istemiyorlar? Niçin bu coğrafya, kan gönlüne dönmüş vaziyette? Niçin birçok terör örgütü, eli silahlı grup, kasaba kasaba, köy köy Suriye'yi bölüştürüyor? Niçin bunlar Türkiye'ye karşı bir hareketlilik içerisinde? Büyük resmi görmediğimiz takdirde ne olup bittiğini anlamamız mümkün değildir. İşte bu cevabı bizim aziz milletimiz çok açık bir şekilde veriyor. Türkiye ile uğraşmalarının sebebi, bu topraklarda Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun bakiyesi olarak bu aziz millet, bütün bu oyunları gördüğü için bu oyunları bozma güç ve kudretine sahip olduğu için bunu bozabilecek bir birikime sahip olduğu için Türkiye'nin ayağına pranga vurmak istiyorlar. Türkiye'nin güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşünü engellemek, ayağına çelme takmak istiyorlar. İşte, buna mani olacağız. Niçin Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorlar, istemiyorlar? Tayyip Erdoğan, bu milletin yeniden köklerine dönmesini sağlayacak kararlılığı ortaya koyduğu için. Tayyip Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' diyerek BM genel kurulunda meydan okuduğu için istemiyorlar. Niye istemiyorlar, AB'ye dönüp, 'Siz AB'siniz, bizim sizinle uğraşacak vaktimiz yok. Ya bizim bu anlamda anlaştığımız hususları yaparsınız, yeri gelir yıl sonu olmadan millete gider sorarız, AB'yi istiyor musunuz, istemiyor musunuz?' diye sorduğu için istemiyorlar. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Bu millete, zillet yakışmaz. Bu millete elin oğlunun karşısında selam durmak yakışmaz. Bu millete şahsiyetli bir duruş yakışır. Ekonomik, siyasi sosyal olarak bu millete güçlü olmak yakışır."