Terörle mücadelede 4 adım

Hükümetin, PKK ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulayacağı, Bakanlar Kurulu ve AK Parti'nin MYK toplantılarında da ele alınan bu 4 adım şöyle:
İHA'LAR İMHA EDECEK
Türkiye, silahlı İHA yapımına ağırlık verecek. Şu anda bir olan silahlı İHA sayısı önümüzdeki 2017 sonuna kadar 10'a çıkartılacak. Yerli sanayi tarafından üretilen silahlı İHA'lar önümüzdeki aylardan itibaren peyderpey teslim edilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.
Silahlı İHA'lar ile PKK'nın kırsaldaki yaşam alanları, kullandıkları mağaralar, çekiş yolları, lojistik merkezleri, sınırlar kontrol altına alınacak. Terör örgütüne hiçbir şekilde hareket alanı bırakılmayacak.
Bunlardan daha da önemlisi asker ile PKK kırsalda karşı karşıya gelmeyecek, çatışmaya girmeyecek. Çünkü, İHA'lar teröristleri gördüğü anda Komuta Kontrol Merkezinden düğmeye basılacak ve ateş açılacak. Teröristler imha edilecek.
KIŞLAYA ÇEKİLMEYECEK
TSK, bu kış bölgede kışlasına çekilmeyecek. Kırsaldaki kontroller devam edecek ve asker görünür olacak. Bu yöntemle, vatandaşın devlete olan bağının koparılmaması, PKK'nın bölge halkı üzerinde baskı kurmasının önlenmesi sağlanacak. Sürekli kontroller sağlandığı için PKK'lı teröristler bahar ayları ile birlikte geri dönmesinin önüne geçilecek. Ancak asker görünür olurken kesinlikle vatandaşın yaşam alanlarına müdahale etmeyecek, sıkıntı yaratabilecek bir şey yapmayacak.
YURTDIŞINA DOSYA
PKK ile yurtdışında mücadele yöntemleri üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda özellikle Avrupa ülkelerindeki PKK'nın dernek ve vakıf gibi kuruluşlarının kirli para trafiği, buraların silahlı örgüt ile bağlantıları tek tek belgelenip dosyalar hazırlanacak ve ülkelerin önüne konulacak.
İLİN ÖNDE GELENLERİ İLE TEMAS
Vali ve kaymakamlar il ve ilçelerinde, o yerin ileri gelen aileleri, kanaat önderlerinin katıldığı toplantılar düzenleyecek. Bu yolla bölge halkının sorunlarının hızlıca çözülmesi, devlet ile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kanaat önderlerinin, gençlerin dağa çıkmasından boykot gibi eylemlere kadar bazı sorunların çözümünde devreye girmesi sağlanmaya çalışılacak.
SABAH
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