Taşımalı eğitim!

Kocaeli'nde öğretmen K.Ü., 4 kişilik aracında 18 öğrenciyi taşımaya kalktı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerin ardından velilerin yaptığı şikayet üzerine öğretmen K.Ü.'ye 2 bin 532 lira ceza kesildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.