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Taşımalı eğitim!

Taşımalı eğitim!
Kocaeli'nde öğretmen K.Ü., 4 kişilik aracında 18 öğrenciyi taşımaya kalktı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerin ardından velilerin yaptığı şikayet üzerine öğretmen K.Ü.'ye 2 bin 532 lira ceza kesildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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