Sosyal çağrı

Kayseri'dedöviz bürosundaveznedar olarakçalışan GülsümGülerdi,bir müşteridenyanlışlıkla10 binlira eksikpara aldı.İşyerininkameralarındankişiler tespitedildi. Sosyalmedyadanda çağrı yapan Gülerdi, "Bir kasıt olduğunudüşünmüyorum, muhtemelen onlarında bilgileri yoktur. 10 bin liralık demetineksik olduğunu sonradan fark ettim.Arkalarından koştum ama yetişemedim.Tanıyan, bilen varsa insanlık namınahaberdar etmelerini istiyorum." dedi.
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