Sosyal çağrı

Kayseri'de döviz bürosunda veznedar olarak çalışan Gülsüm Gülerdi, bir müşteriden yanlışlıkla 10 bin lira eksik para aldı. İşyerinin kameralarından kişiler tespit edildi. Sosyal medyadan da çağrı yapan Gülerdi, "Bir kasıt olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen onların da bilgileri yoktur. 10 bin liralık demetin eksik olduğunu sonradan fark ettim. Arkalarından koştum ama yetişemedim. Tanıyan, bilen varsa insanlık namına haberdar etmelerini istiyorum." dedi.