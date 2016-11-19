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'teki faciasıyla ilgili kritik gelişme

'te meydana gelen faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2'si iş güvenliği uzmanı 6 kişi gözaltına alındı.

Siirtteki heyelan faciasıyla ilgili kritik gelişme

'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2'si iş güvenliği uzmanı, 6 kişi gözaltına alındı; 1 kişinin de arandığı bildirildi.

1 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Öte yandan bölgede yapılan çalışmalar esnasında 1 işçinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'in Şirvan ilçesindeki nda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 10:06
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