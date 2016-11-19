Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2'si iş güvenliği uzmanı, 6 kişi gözaltına alındı; 1 kişinin de arandığı bildirildi.



1 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan bölgede yapılan çalışmalar esnasında 1 işçinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.



Ayrıntılar gelecek...