Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2'si iş güvenliği uzmanı, 6 kişi gözaltına alındı; 1 kişinin de arandığı bildirildi.
1 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Öte yandan bölgede yapılan çalışmalar esnasında 1 işçinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...
Siirt'teki heyelan faciasıyla ilgili kritik gelişme
Siirt'te meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2'si iş güvenliği uzmanı 6 kişi gözaltına alındı.
Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2'si iş güvenliği uzmanı, 6 kişi gözaltına alındı; 1 kişinin de arandığı bildirildi.
Etiketler: Siirt , heyelan , maden kazası
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