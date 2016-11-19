Şaşırtan benzerlik

İzmir'de matbaacılık yapan ZekeriyaYetkin'in (61) Başbakan Binali Yıldırım'aolan benzerliği görenleri hayrete düşürüyor.Zekeriya Yetkin'i yolda görenler dönüpbir daha bakıyor. Bazı vatandaşlar, yoldançevirip fotoğraf çektiriyor, bazıları dagerçekten Başbakan zannedip sorunlarınıanlatıyor. Esnaf arkadaşları ve ailesitarafından sıkça "Başbakan" ismiyle anılanYetkin, kendisinin de Başbakan gibi 61yaşında ve solak olduğunu söylüyor.Yetkin, bu benzerlikten dolayı memnunolduğunu belirtiyor.
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