Şaşırtan benzerlik

İzmir'de matbaacılık yapan Zekeriya Yetkin'in (61) Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. Zekeriya Yetkin'i yolda görenler dönüp bir daha bakıyor. Bazı vatandaşlar, yoldan çevirip fotoğraf çektiriyor, bazıları da gerçekten Başbakan zannedip sorunlarını anlatıyor. Esnaf arkadaşları ve ailesi tarafından sıkça "Başbakan" ismiyle anılan Yetkin, kendisinin de Başbakan gibi 61 yaşında ve solak olduğunu söylüyor. Yetkin, bu benzerlikten dolayı memnun olduğunu belirtiyor.