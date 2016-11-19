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Prematürelere şifa dağıtıyor

Prematürelere şifa dağıtıyor
İlksen Demir, 28 yıl önce Adana'da prematüre olarak dünyaya geldi. Gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Yıllar sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından prematüre olarak dünyaya geldiği hastanede prematüre doğan bebeklere şifa dağıtmaya başladı. Demir, duygularını "Burada çalıymak benim için ayrı bir gurur kaynağı" diyerek anlattı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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