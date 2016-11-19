Oğlumu FETÖ denen yaratık şehit etti

Derik'te hainlerin kurduğu tezgâh ile makamında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Çocuğum şehit oluncaya kadar benim evladımdı şehit olduktan sonra ise bütün Türkiye'nin evladı oldu. 80 milyon ayağı kalktı. Bu bizim kanayan yaramıza şifa olmuştur. Bomba İstanbul'dan geliyor. FETÖ denen yaratık ve ona bağlı olanların işidir bu" dedi.

HAİNLER ABD İLE DANS EDİYOR

Benim yavrum Derik'e hizmet götürdü devletin bütün imkânlarını oraya seferber etmişti. Buna rağmen çevresindeki insanlar bu kalleşliği yaptılar. Bu işe parmağı olan en ufak bir desteği olanları Allah'a havale ediyorum. Çocuğum üç günlüğüne Ankara'ya gelmişti. O bomba nasıl oraya kadar geldi. Bu kargo nasıl oraya kadar gelebilir. Ben bunun içerisinde ABD ile dans eden FETÖ denen bir mahlûk var ona bağlı olanların planı olduğunu düşünüyorum.

SON KEZ EŞLİK ETTİM

Acılı baba cenaze namazını niye kıldırdığını şöyle anlattı: Cenazemize sağ olsunlar devletimizin üst düzeyi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız başta olmak üzere devlet orada hazır bulundu. Biricik evladımı son yolculuğunda diledim ki kendim bizzat ona eşlik edeyim dedim.

3 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEKTİ

Ağabey Ali Haydar Safitürk, "Kardeşim şehit olmasaydı yıl sonuna doğru 3 bin kişiyi istihdam edecekti" dedi.

ÇOCUĞUNUZU DAĞA GÖNDERMEYİN BEN İŞE YERLEŞTİRECEĞİM

"Derik'te istihdam sağlamak onun en önemli amacıydı" diyen Ağabey Safitürk şöyle konuştu: Bölgenin terör örgütünü eleman kazandırmaması için istihdamın çok önemli olduğunu sürekli vurguluyordu. Bir zeytinyağı fabrikası kurulmasına vesile oldu. İlk şartı ise orada çalışan herkesin Derikli olmasıydı. Kardeşim 'çocuklarınızı dağa göndermeyin ben hepsini iş sahibi yapacağım' derdi. Belediyelerde dağdaki teröristin yakınları çalışır başka kimse giremezdi. O da diyordu ki siz dağ ile olan irtibatı kesin herkesin çocuğuna iş vereceğim bunu slogan yapmıştı.

UTANMADAN CENAZEYE GELDİLER

Kardeşim çevresindeki o ekibe güvendi, o kadar vicdansızlar ki bu hainler cenazeye bile geldi. Adam bizimle gözyaşı tokuşturuyordu. Cenaze aracına biz binemedik geldi o bindi. (Akşam)