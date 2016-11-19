O ihmale soruşturma

Harika Kanık, rahminde unutulan sargı bezinin yol açtığı iltihap nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olay tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün ise olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
İzmirBuca'da yaşayan Harika Kanık, geçtiğimizNisan ayında özel bir hastanede doğumyaptı. Sezaryenle gerçekleşen doğumun ardındanHarika'nın karnındaki ağrılar ve halsizliği bir türlügeçmedi. Şikayetleri üzerine birkaç kez gittiği kadındoğum uzmanı, ağrılarının doğumdan kaynaklanabileceğinisöyledi. Ancak ağrıların sebebi 6 ay sonrakendini gösterdi. Kanık'ın rahminde sargı bezi unutulduğubelirlendi. Kanık, hemen ameliyata alındı.Ancak hayatını kaybetti. Yaşanan bu ihmal tüm Türkiye'yiderinden etkiledi. Öyle ki rahimde unutulansargı bezinin Harika Kanık'ın ölümüne yol açtığıiddiaları üzerine savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'ncesoruşturma başlattığı öğrenildi.
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