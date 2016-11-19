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O ihmale soruşturma

Harika Kanık, rahminde unutulan sargı bezinin yol açtığı iltihap nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olay tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün ise olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

O ihmale soruşturma
'da yaşayan Harika Kanık, geçtiğimiz Nisan ayında özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryenle gerçekleşen doğumun ardından Harika'nın karnındaki ağrılar ve halsizliği bir türlü geçmedi. Şikayetleri üzerine birkaç kez gittiği kadın doğum uzmanı, ağrılarının doğumdan kaynaklanabileceğini söyledi. Ancak ağrıların sebebi 6 ay sonra kendini gösterdi. Kanık'ın rahminde sargı bezi unutulduğu belirlendi. Kanık, hemen ameliyata alındı. Ancak hayatını kaybetti. Yaşanan bu ihmal tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Öyle ki rahimde unutulan sargı bezinin Harika Kanık'ın ölümüne yol açtığı iddiaları üzerine savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlattığı öğrenildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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