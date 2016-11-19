Yol Durumu
  1. İşte İstanbul'da tutuklanan FETÖ'cü sayısı
  2. Bakan Bozdağ: Hukukun gereği yapıldı

nda operasyonu: 36 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, /PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan nda görevli 60 kişiden 36'sı gözaltına aldı.

Maliye Bakanlığında FETÖ temizliği!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında haklarında karar çıkarılan personeli 60 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 36 kişi gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların, Maliye Bakanlığı personeli oldukları öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 12:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar