Kumpapı'da bulunan Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesindeki İstanbul Valiliği İl Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Merkezdeki göçmenler, binanın arka bahçesine çıkarıldı.

Polis bina çevresinde önlem alırken, Fatih, Beyoğlu ve Bayrampaşa itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Bu arada, yangın sırasında bazı göçmenlerin buradan kaçtığı öne sürüldü.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER