Kreşte kalemli işkence

Korkunç olay geçtiğimiz Ekim ayında Tekirdağ Çerkezköy'de Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2.5 yaşındaki oğlunu evde tuvalete götüren anne, çocuğunun farklı tepkiler verdiği gördü. Sebebi sorulduğunda ise talihsiz çocuk öğretmenin kendisine tuvalete götürdüğünde kalemle canını acıttığını söyledi. Aile, kreş bakıcısı N.A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamaları inkar eden öğretmen serbest bırakıldı. Ancak hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
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