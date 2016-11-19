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Korkunç kaza

Korkunç kaza
Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde dün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Orhan Yaprak'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen 'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Orhan Yaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsünün ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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