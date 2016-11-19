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Kadınlara müjde

Kadınlara müjde
İstanbul'da kadınlara özel durak uygulaması dün gece başladı. ile seyahat eden kadın yolcular, gece 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inebilecek. Karardan memnun kalan kadınlar "Umarız şoförler de bu karara uyar. Artık evimize dönerken tedirgin olmayacağız" yorumu
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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