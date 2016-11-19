Bunlardan, 2 bin 250'si tutuklanırken, bin 604 şüpheli ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 533 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, çıkarıldığı hakimliklerce tutuklanan 995 şüpheli bir süre sonra çeşitli nedenlerle tahliye edildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunmayan 405 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 939 şüphelinin emniyetteki işlemi devam ediyor.
Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı ile olaylara karıştıkları yerler şöyle:
''TRT binasının işgal edilmesi olayında 24'ü tutuklu 26 şüpheli, TRT Ulus, Digitürk ve Vodafone binasının işgal edilmesi olayında 56'sı tutuklu 105 şüpheli, İMKB binasının işgal edilmesi olayında 11'i tutuklu 13 şüpheli, AK Parti İl Binasının işgal edilmesi olayında 11'i tutuklu 74 şüpheli, Taksim bölgesinde meydana gelen olaylarda 12'si tutuklu 86 şüpheli, Seyrantepe bölgesinde meydana gelen olaylarda 13'ü tutuklu 17 şüpheli, Okmeydanı bölgesinde meydana gelen olaylar 4'ü tutuklu 9 şüpheli, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olaylarda 5'i tutuklu 6 şüpheli, Haliç Köprüsü'ndeki olaylarda 1'i tutuklu 24 şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Selimiye Kışlası, Telekom, Çengelköy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kartal Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı ve diğer yerlerde meydana gelen olaylarda 706'sı tutuklu, bin 103 şüpheli, Baştabya Kışlası, Atatürk Havalimanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Lojistik Destek Üssü, AKOM, Bayrampaşa Çevik Kuvvet, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hasdal Kışlası, Mahmutbey Gişeler, Esenler Birlik Köprüsü, CNN binalarında meydana gelen olaylarda 260'ı tutuklu bin 200 şüpheli.''
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