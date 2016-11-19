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'da operasyonu

Anadolu Yakası'ndaki birçok mahallede Özel Harekat ekipleri ve polis helikopterinin desteğiyle operasyon yapıldı.

İstanbulda dev operasyon

'da satıcılarına yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesi başta olmak üzere birçok mahallede belirlenen adreslere Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri gözaltına alan ekipler, bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekiplerinin operasyon düzenlenen adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği öğrenildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 09:41
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