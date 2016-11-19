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İncelten tarif!

İncelten tarif!
Türkiye'nin ilk Master Chef'i olan 5 ayda 40 kilo verdi. Kıvanç, kızının kendisine 'Neden arkadaşlarımın annesi gibi değilsin?' sorusunu sormasıyla kilo vermeye karar verdiğini söyledi. 100 kiloya kadar çıktığını belirten Master Chef sırrını şöyle açıkladı: "İki aşamadan oluşan Master Chef diyetini yaptım ve 40 kilo verdim. Üstelik sevdiğim şeyleri de yedim. Önemli olan az yemek değil zamınında ve düzenli beslenmek. Diyet bir ömür sürmez."
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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