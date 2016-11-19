İncelten tarif!

Türkiye'nin ilk Master Chef'i olan Sedef Kıvanç 5 ayda 40 kilo verdi. Kıvanç, kızının kendisine 'Neden arkadaşlarımın annesi gibi değilsin?' sorusunu sormasıyla kilo vermeye karar verdiğini söyledi. 100 kiloya kadar çıktığını belirten Master Chef sırrını şöyle açıkladı: "İkiaşamadan oluşan MasterChef diyetini yaptımve 40 kilo verdim.Üstelik sevdiğim şeyleride yedim. Önemliolan az yemek değilzamınında ve düzenlibeslenmek. Diyetbir ömür sürmez."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.