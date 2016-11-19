İçişleri Bakanlığı’na ‘Gülen’ soruları

FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, kurumlardan bilgi ve belge istemeye devam etti. Komisyon, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, "21 Mart 1999'da ABD'ye giden Fetullah Gülen'in koruması olarak herhangi bir emniyet mensubu görevlendirilmiş midir?" ve "Gülen'e yeşil pasaport verilmiş midir?" sorularını yöneltti. Komisyon ayrıca THY'ye de yazı göndererek, 1999'da FETÖ elebaşı Gülen'le aynı uçakta bulunan yolcuların isim listesinin 25 Kasım'a kadar komisyona ulaştırılmasını istedi.
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