Yol Durumu
  1. Desteğe gelmeyen BM, kösteğe geldi
  2. Bakan Işık’tan El Bab açıklaması

İçişleri Bakanlığı’na ‘Gülen’ soruları

İçişleri Bakanlığı’na ‘Gülen’ soruları
FETÖ , kurumlardan bilgi ve belge istemeye devam etti. Komisyon, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, "21 Mart 1999'da ABD'ye giden Fetullah Gülen'in koruması olarak herhangi bir emniyet mensubu görevlendirilmiş midir?" ve "Gülen'e yeşil pasaport verilmiş midir?" sorularını yöneltti. Komisyon ayrıca THY'ye de yazı göndererek, 1999'da FETÖ elebaşı Gülen'le aynı uçakta bulunan yolcuların isim listesinin 25 Kasım'a kadar komisyona ulaştırılmasını istedi.

Evrin GÜVENDİK
Etiketler:
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar