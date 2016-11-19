'Himmet' sözü verene maaş taltifi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamındaki soruşturmada 23'ü tutuklu 26 polis hakkında on beşer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen emniyet müdürlüğündeki bazı şüpheli polisler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, 19 Ağustos'ta tutuklanan polisler Hakan B, Ayhan Ş, Nuh Ali Ç, Hasan Basri B, Faruk A, Sedat P, Mahmut B, Seyhan D, Müslüm A, Hüseyin K, Süleyman İ, Ahmet Çerkez S, Murat D, Yusuf Ö, Davut K, Ali Ö, Mehmet Nihat G, İrfan S, Recai A, Bilal Y, İsmail Ö, Gökmen D. ve Bilal T. ile tutuksuz polisler Adnan İ, Halit U. ve Reşit Y. hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan iddianame hazırladı.

Sanıklar hakkında on beşer yıl hapis istenen 35 sayfalık iddianame terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık polislerin çoğunun örgüt üyelerinin haberleştiği şifreli mesajlaşma ve görüşme programı Bylock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu belirtildi.

"BAZI POLİSLERE FAZLA TALTİF"

Sanıkların çocuklarını örgütün insan kaynağı elde etmek için kullandığı okul ve dershanelerine gönderdikleri vurgulanan iddianameye, gizli tanık ifadeleri de yansıdı.

Komiser yardımcısı Davut K. ile ilgili gizli tanık Aslan'ın ifadesinde, "Şüphelinin Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğünde göreve başlamasından sonra özellikle parasal projelerin başında durduğunu, şüphelinin yönetimininde Adana'nın tanınmış iş adamlarının bulunduğunu, emniyet olarak ortak proje yapan derneğe ağabeyini muhasebeci olarak yerleştirdiğini ve FETÖ operasyonundan tutuklu eski TEM Şube Müdürü Mehmet K'nın prensi konumunda olduğunu" aktardığı belirtildi.

Komiser yardımcısının terörle mücadele şubesine alınacak ve çıkarılacak personelin tespit edilmesinde de aktif rol oynadığını ifade eden gizli tanığın, "Şüphelinin şubeye alınan personele FETÖ'ye maaşlarının belli oranında himmet verdirip toplantılara gelmelerini mecbur tuttuğu, kendisiyle aynı düşüncede olan polislerin fazla taltif almaları konusunda aktif olduğu" yönündeki iddiaları da iddianamede yer aldı.

İddianameye, üçüncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin K. hakkında ise "alacakları paranın yarısını örgüte aktaracaklarına söz veren memur, komiser ve amirlerin adlarını, ilgili dosyalarda isimleri olmamasına karşın ödüllendirme ve taltif için verdiği" yönündeki iddialar da yansıdı.

Sanık Hüseyin K. ile bağlantılı olduğu diğer örgüt mensuplarının dinlenme şüphesiyle salı ve perşembe günleri yaptıkları telefon görüşmelerinde, "Nerede içiyoruz, içkileri bugün kim ısmarlıyor" diyerek şaşırtmacaya gittiklere iddianamede aktarıldı.

"ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMIŞ"

İddianamede, sanık komiser yardımcısı Sedat P'nin ise emniyet içinde örgüte eleman kazandırdığı bildirildi.

Gizli tanık Aslan, ifadesinde sanık için şu iddialarda bulundu:

"Çalıştığı şubelerde ve karakollarda her zaman cemaate eleman kazandırmak için saf ve temiz kalpli insanları kendi görüşlerini empoze etmek suretiyle sohbetler ederek yanına çekiyordu. Cemaate sohbetlere götürmeye başladığı kişileri koruyup kolluyordu. Kendisine zıt olan personele ise en ağır işleri veriyor, kendisine karşı gelen olduğunda da haklarında rapor tutma, idari işlem yapma gibi tehditlerle sindirmeye çalışıyordu. Özellikle Yarbaşı ve Eski İstasyon karakolunda çalışırken gece gruplarında kendi tarafında olan memur ve komiserlerle kamelyada uzun süren sohbetlerde bulunuyordu."

İddianamede, emniyetteki amir ve komiser rütbesindeki personelin abisinin komiser Savaş H. olduğu aktarılarak sanığın Fethullah Gülen örgütüne mensup polis memurları ile sohbet ve program yaptıkları kaydedildi.