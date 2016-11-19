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Hayata tutundu

Hayata tutundu
Toprak bebek ile ikizi, 28 haftalıkken 'da dünyaya geldi. Ancak ikizi doğumdan 5 gün sonra hayatını kaybetti. 1 kilogram olarak prematüre doğan Toprak bebeğin de kalbinde delik olduğu tespit edildi. Ancak o hayata tutunmaktan vazgeçmedi! Gördüğü tedavi ile 5 buçuk aylık olan 5 kilograma ulaşan Toprak Gülhan hastanenin maskotu haline geldi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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