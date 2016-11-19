Fırat Kalkanı Harekatı'nın 88'inci gününde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab bölgesindeki ilerleyişi sırasında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz ile ÖSO askerleri yaralandı.
Yaralı askerler ambulanslarla sınır hattına ulaştırıldı ve buradan helikopterle Gaziantep'e getirildi.
Burada ambulanslara taşınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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