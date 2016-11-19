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'nda 3 askerimiz yaralandı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yürütülen Harekatı'nda görevli askerlere, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerimizden 3'ü helikopterle Gaziantep'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Fırat Kalkanında 3 askerimiz yaralandı
Harekatı'nın 88'inci gününde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab bölgesindeki ilerleyişi sırasında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz ile ÖSO askerleri yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla sınır hattına ulaştırıldı ve buradan helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Burada ambulanslara taşınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 20:11
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