FETÖ İhraç kriterleri esnetildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "At izi it izine karışmasın" uyarısının ardından FETÖ ile mücadelede mağdur iyetin yaşanmaması için titiz bir çalışma yürütülmeye başlandı. Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kamu'dan uzaklaştırılanlardan 8 bin kişi göreve iade edilirken, ihraç kriter leri daraltılarak, asılsız ihbar d7a bulunanlara da ceza getirildi.17-25 Aralık sonrası FETÖ'yle hiçbir bağı bulunmayanlara dönüş kapısı açıldı. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne gelen itirazlar istihbarat ve emniyetten gelen raporlar kapsamında komisyonlar tarafından yeniden incelemeye alındı. Yapılan ikinci taramalarda Bank Asya 'dan kredi çeken, faturasını, kirasını buradan yatıran, örgütle hiçbir bağı olmayan güvenlik görevlileri, öğretmen ve diğer memurlar işine iade edilmeye başladı.FETÖ soruşturmaları kapsamında 131 bin kişi hakkında işlem yapıldı, 80 bin kişi açığa alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "At izi it izine karışmasın" uyarısının ardından FETÖ ile mücadelede mağduriyetin yaşanmaması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK'larla görevinden ihraç edilen, açığa alınanların itirazları 4 ayrı komisyonda tek tek inceleniyor. İtiraz dilekçeleri, delil niteliğindeki tüm belgeler, MİT, Emniyet'ten gelen istihbarat kayıtları, dikkate alınarak herhangi bir hata varsa düzeltiliyor.Bugüne kadar bu komisyonlara Adalet Bakanlığı'ndan emniyete kadar birçok kamu kurumundan işe iade için 80 binin üzerinde başvuru geldi.. İncelemelerde FETÖ ile bağlantılı kuruluşlarda üyelik, yöneticilik, By Lock kullanılıp kullanılmadığı, 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'daki işlemlerin niteliği gibi başlıklara bakılıyor. Aktif Eğitim-Sen'de kısa bir süreliğine üye olan, örgütle organik bir bağı olmayanlar iade edilirken, 15 Temmuz tarihine kadar üyeliği süren, yönetici olanlar hiçbir şekilde iade edilmiyor. Görevden almalarda Bank Asya'ya yönelik kriterler de yumuşatıldı. İkinci taramada evini, arabasını satıp Bank Asya'ya yatıranlar meslekten ihraç ediliyor.Kamu görevinden çıkarılanların sayısı 80 bine ulaşırken, açığa alınıp soruşturması sürenlerin sayısı da 57 bini bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 29 bin 800, Emniyet 10 bin, hâkim ve savcılar 3 bin 300, Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 700, Sağlık Bakanlığı'ndan 2 bin 845, üniversitelerden 2 bin 781 kişi görevden alındı. Emniyet'ten 3200 güvenlik görevlisi olmak üzere eğitim, sağlık, adalet başta olmak üzere kamu kurumlarında işe iade edilenlerin sayısı 8 bine ulaştı. By Lock kapsamında açığa alınan 3400 öğretmen de göreve iade edildi.Bu arada, FETÖ operasyonları kapsamında BİMER başta olmak üzere ilgili kurumlara asılsız ihbarlarda bulunanlara da ceza verilecek.