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Facebook’ta taciz dersi

Öğretmen A.K., öğrencisinin 16 yaşındaki ablası S.Ö.’yü odasında taciz etti. İkili, olayın ardından sosyal medya üzerinden görüşmeyi sürdürdü. Durumu öğrenen genç kızın ailesi polise gitti! Şikayet üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Facebook’ta taciz dersi
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! 16 yaşındaki S.Ö., kardeşini ilçenin Tosmur Mahallesi'nde bulunan ilkokula bıraktı. S.Ö., okulun kantininde çay içtiği sırada yanına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.K., yaklaştı. Kendisini okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan A.K., genç kıza odasında çay içmeyi teklif etti. S.Ö. ise öğretmenin bu teklifini kabul etti. Öğretmen A.K., odasına götürdüğü kıza önce derslerinde yardımcı olabileceğini söyledi. Ardından kızı öpüp sarıldı, saçını okşadı. İkili, olayın ardından sosyal medya üzerinden de görüşmeye devam etti. Durumu fark eden genç kızın ailesi, iğrenç olayı kanıtlamak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden öğretmenle konuşmayı sürdürdü. Konuşmalar sırasında öğretmenin itirafı üzeri ne polise gitti. Şikayet üzerine öğretmen A.K., görev yaptığı okulda gözaltına alındı.

​SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ
Sapık öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden ve kendisine komplo kurulduğunu belirten A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi! Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmenin Facebook mesajlarında Ö.S.'ye "Sevgilim olur musun?" yazdığı belirlendi. Öte yandan öğretmenin kızı gezmeye götürmek istediği, 16 yaşındaki Ö.S.'ye "2 yıl beklersen 18 yaşına girersin. Ben de eşimden boşanıp seninle evlenirim" yazması da dikkat çekti.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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