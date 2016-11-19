Facebook’ta taciz dersi

Öğretmen A.K., öğrencisinin 16 yaşındaki ablası S.Ö.’yü odasında taciz etti. İkili, olayın ardından sosyal medya üzerinden görüşmeyi sürdürdü. Durumu öğrenen genç kızın ailesi polise gitti! Şikayet üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! 16 yaşındakiS.Ö., kardeşini ilçenin TosmurMahallesi'nde bulunan ilkokulabıraktı. S.Ö., okulun kantininde çay içtiği sırada yanına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.K., yaklaştı. Kendisini okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan A.K., genç kıza odasında çay içmeyi teklif etti. S.Ö. ise öğretmenin bu teklifini kabul etti. Öğretmen A.K., odasına götürdüğü kıza önce derslerinde yardımcı olabileceğini söyledi. Ardından kızı öpüp sarıldı, saçını okşadı. İkili, olayın ardından sosyalmedya üzerinden de görüşmeyedevam etti. Durumu fark eden genç kızın ailesi, iğrenç olayı kanıtlamak için harekete geçti. Sosyal medyaüzerinden öğretmenle konuşmayısürdürdü. Konuşmalar sırasında öğretmenin itirafı üzeri ne polise gitti. Şikayet üzerine öğretmen A.K., görev yaptığı okulda gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ
Sapık öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden ve kendisine komplo kurulduğunu belirten A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi! Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmenin Facebookmesajlarında Ö.S.'ye "Sevgilimolur musun?" yazdığı belirlendi. Öte yandan öğretmenin kızı gezmeye götürmek istediği, 16 yaşındakiÖ.S.'ye "2 yıl beklersen 18 yaşınagirersin. Ben de eşimden boşanıpseninle evlenirim" yazması dadikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.