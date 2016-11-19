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bu hainleri arıyor!

ve istihbarat birimleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 2 kadının yakalanması için harekete geçti.

Emniyet bu hainleri arıyor!

Polis, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 'lı kadın teröristi arıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, istihbarat birimlerinden gelen bilgi doğrultusunda harekete geçen birimleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 kadın teröristin yakalanması için tüm personeli uyardı.

Emniyetin "155 Polis İmdat" ve "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nı arayarak, PKK'nın kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen "Zenda" ve "Emine" kod adlı teröristlerin yakalanmasına katkı sağlayıp bilgi verenlerin ödüllendirileceği belirtildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 17:29
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