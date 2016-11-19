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Doktor ihmali öldürüyordu

Doktor ihmali öldürüyordu
Bilecik Devlet Hastanesi'ne 4 defa giden, ancak teşhis konulamayınca Eskişehir'e götürülen 3 yaşındaki çocuk acil ameliyata alındı. 'İhmal var' diyen ailesi Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulundu. Derya-Mustafa Gür çiftinin iki çocuğundan biri olan Nisa Günce Gür (3), burun akıntısı, öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle Devlet Hastanesi acil servisine ve çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Boz'a götürüldü. 4 kez gidilen kurumdaki doktorlar 'Üşütmüş' deyip ilaç vererek evine gönderdi. Aile, çocuğun durumu kötüleşince Eskişehir'de özel bir sağlık merkezine koştu. Burada küçük kızın zatürreye bağlı ciğerlerinin su topladığı söylenerek hemen müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'nde 3 saatlik bir ameliyat geçiren Nisa yoğun bakıma alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kızı için gözyaşı döken baba Mustafa Gür, "Ömrümüzden ömür gitti. Sorumlular cezalandırılmalı" dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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