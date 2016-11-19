Doktor ihmali öldürüyordu

Bilecik Devlet Hastanesi'ne 4 defa giden, ancak teşhis konulamayınca Eskişehir'egötürülen 3yaşındaki çocukacil ameliyata alındı.'İhmal var' diyenailesi Başbakanlıkİletişim Merkezi'ne(BİMER) şikayette bulundu. Derya-Mustafa Gür çiftinin iki çocuğundan biri olan NisaGünce Gür (3), burun akıntısı, öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bilecik Devlet Hastanesi acil servisine ve çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Boz'a götürüldü. 4 kez gidilen kurumdaki doktorlar 'Üşütmüş' deyip ilaç vererek evine gönderdi. Aile, çocuğun durumu kötüleşince Eskişehir'de özel bir sağlık merkezine koştu. Burada küçük kızın zatürreye bağlıciğerlerinin su topladığı söylenerek hemen müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. EskişehirOsmangazi Tıp Fakültesi'nde 3 saatlik bir ameliyat geçiren Nisa yoğun bakıma alındı.
TEDAVİSİSÜRÜYOR
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kızı için gözyaşı döken baba Mustafa Gür, "Ömrümüzden ömür gitti. Sorumlular cezalandırılmalı" dedi.
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