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e ateş açan kalleş öldürüldü

Bağlar ilçesinde ekibine teröristlerce yapılan silahlı da bir polis yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Polise ateş açan kalleş öldürüldü

merkez Bağlar ilçesinde ekibine yönelik teröristlerce gerçekleştirilen silahlı da bir polis yaralandı.

Bağlar ilçesi Sento Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi civarındaki bir polis ekibine PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı.

Saldırının ardından çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevkedilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı polise hastaneye kaldırdı.

Bölgede operasyon başlatıldı.

POLİSE ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Takip edildiklerini anlayınca ateş açıp 1 polisi yaralayan teröristler, Toptancılar Sitesi bölgesinde polis ile çatışmaya girdi. Çatışmada erkek terörist öldürülürken, kadın terörist de yaralı yakalandı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 18:42
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