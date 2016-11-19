Polise ateş açan kalleş öldürüldü

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde polis ekibine yönelik teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir polis yaralandı.
Bağlar ilçesi Sento Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi civarındaki bir polis ekibine PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı.
Saldırının ardından çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Olay yerine sevkedilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı polise hastaneye kaldırdı.
Bölgede operasyon başlatıldı.
POLİSE ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Takip edildiklerini anlayınca ateş açıp 1 polisi yaralayan teröristler, Toptancılar Sitesi bölgesinde polis ile çatışmaya girdi. Çatışmada erkek terörist öldürülürken, kadın terörist de yaralı yakalandı.
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