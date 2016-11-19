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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in hala 'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye eleştiri

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına özel mülakat veren Cumhurbaşkanı , Türk-Amerikan ilişkilerinden Suriye'ye, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, programda Steve Croft'un Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

Son dönemdeki bazı Amerikan politikalarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığına seçilen Donald Trump yönetimine dair beklentilerini de anlattı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ VE SURİYE
Darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan yaşamını sürdürmesi nedeniyle bu ülkenin yönetimini eleştiren Erdoğan, Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini vurguladı.

Barack Obama yönetiminin Suriye'deki krizi ele alma biçiminin de rahatsızlık kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu politikaların, Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasında rol oynadığına işaret etti.

Suriye ile ilgili konuları hem ABD Başkanı Obama'ya hem de Başkan Yardımcısı Joe Biden'a aktardığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu konuları ciddi bir şekilde ele almada başarısız oldular ve bu bizi rahatsız etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu program, ABD doğu saatiyle pazar akşamı 19.30'da (TSİ 21 Kasım Pazartesi 03.30) yayınlanacak.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 10:05
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