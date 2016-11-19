Canavara az bile

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde oturan Kupal ailesinin 4 yaşındakızı Irmak Kupal geçen 14 Ekim'de evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile atv'nin sevilen programı MügeAnlı ile Tatlı Sert'e başvurup yardım istedi. Müge Anlı, aynı mahallede oturan hurdacı HimmetAktürk'ü konuşturmayı başardı. Canlı yayında suçunu itiraf eden Aktürk, cezaevine konuldu. Küçük kıza tecavüz edip boğduktan sonra cesedini gömdüğünü söyleyerek tüm Türkiye'nin nefretini kazanan Himmet Aktürk hakkındaki iddianame tamamlandı. 11 sayfalık iddianamede Himmet Aktürk hakkında, 'çocuğuveya beden veya ruh bakımındankendini savunamayacak kişiyiöldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinselistismarı'ndan 23 yıla kadar, 'kişiyihürriyetinden yoksun bırakma'dan 17.5 yıl hapis cezaları istendi. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İlk duruşmanın 2 Aralık 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
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