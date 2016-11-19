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Canavara az bile

4 yaşındaki Irmak’ı tecavüz edip öldüren , ağırlaştırılmış ömür boyu ve 40.5 yıl hapis cezaları istemiyle hakim karşısına çıkacak

Canavara az bile
Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde oturan Kupal ailesinin 4 yaşında kızı Irmak Kupal geçen 14 Ekim'de evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurup yardım istedi. Müge Anlı, aynı mahallede oturan hurdacı Himmet Aktürk'ü konuşturmayı başardı. Canlı yayında suçunu itiraf eden Aktürk, cezaevine konuldu. Küçük kıza tecavüz edip boğduktan sonra cesedini gömdüğünü söyleyerek tüm Türkiye'nin nefretini kazanan hakkındaki iddianame tamamlandı. 11 sayfalık iddianamede Himmet Aktürk hakkında, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı'ndan 23 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 17.5 yıl hapis cezaları istendi. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İlk duruşmanın 2 Aralık 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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