Şırnak'ta yakalanan y ab ancı YPG 'li teröristler Avrupa 'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha deşifre etti. Avrupa'dan Türkiye'ye turist görüntüsü ile giren teröristler Erbil üzerinden Suriye 'ye geçtiklerini, Alman Özel Kuvvetlerde ve Fransız Lejyon kamplarında 'askeri', YPG'nin kamplarında ise 'siyasi' eğitim aldıklarını itiraf ettiler. Teröristler, kendilerini temize çıkartmaya çalışırken, "Avrupa YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Bu nedenle Avrupa YPG'ye her türlü desteği veriyor" ifadelerini kullandılar.Terör örgütü YPG'ye silah üstü termal dürbün ve sağlık malzemeleri temin etmek için Avrupa'ya gitmeye çalışırken Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince sınırda yakalanan Çek Cumhuriyeti vatandaşı YPG'li iki terörist haberi, Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkışan batının gerçek yüzünü deşifre etti. Teröristlerin, Alman Özel Kuvvetlerde ve Fransız lejyon kamplarında eğitildiği; Suriye'de Fransız lejyonerler, Alman Özel Kuvvetler ve Amerikan Özel Birlikleri ile birlikte çatışmaya girdikleri ortaya çıkmıştı. Teröristlerin ifadesindeki diğer detaylar Avrupa'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı çifte standardı bir kez daha gözler önüne serdi.* Teröristlerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türkiye karşıtı eylemlere katıldığı belirlendi.'Serxwebun Botan' kod adlı terörist Miroslav Farkas , Fransız Lejyon kamplarında ve Alman Özel Kuvvetlerde askeri eğitim, YPG kamplarında ise siyasi ve Kürtçe 'ders' aldığını itiraf etti.Omzunda lejyoner dövmesi olan Farkas, "Bu 'derslerde' bize Avrupa'nın YPG'yi terör örgütü olarak görmediği, YPG'nin Avrupa'nın gözünde bölgede DEAŞ'a karşı savaşan büyük bir güç olduğu ve bu nedenle de YPG'ye her türlü desteğin verildiği öğretildi" dedi. Avrupa'da YPG için geniş kapsamlı faaliyetler yürütüldüğünü söyleyen Miroslav Farkas, Suriye'de YPG saflarında çatışmalara katıldıkları süre içinde iyi düzeyde Kürtçe öğretildiğini ve 'Serxwebun Botan' kod adının da YPG'liler tarafından kendisine verildiğini söyledi.'Zelane Botan' kod adlı kadın terörist Marketa Vselichova ise Farkas ile sosyal medya üzerinden haberleştiğini, ancak Çek Cumhuriyetinde hiç karşılaşmadıklarını söyledi. Vselichova, 2015 yılının Şubat ayında ilk kez Suriye'de yüz yüze geldiklerini anlattı. YPG'nin Suriye'deki kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı, üniforması ve silahlarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada da paylaştığı bilgisini veren Marketa Vselichova, 'Zelane Botan' kod adının ise Kamışlı'da yine YPG militanları tarafından verildiğini itiraf etti. Vselichova, Suriye'de bir bölgeden bir bölgeye geçmenin çok sıkıntılı olduğunu, YPG'nin sözde üniformasını giyerek bu zorlukları aştığını kaydetti.Teröristler daha önce Avrupa'dan Suriye'ye Ürdün üzerinden 3 defa geçtiklerini itiraf etti. Türkiye'de artan sınır güvenliği nedeniyle bu yolun az tercih edilmesi yönünde uyarıldıklarını belirten teröristler, diğer yerlerden geçişlerin hem daha kısa hem de daha ucuz olduğunu söyledi. Teröristler, Avrupa'dan Türkiye'ye turist görüntüsü ile girdiklerini, Habur'dan önce Kuzey Irak'ta ki Erbil'e, oradan da Suriye'ye geçtiklerini de itiraf ettiler.Emniyet, tutuklanan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili araştırmayı da çok yönlü sürdürüyor. Güvenlik birimleri teröristlerin Türkiye'de bağlantılarının olup olmadığıyla ilgili detaylı incelemeyi devam ettiriyor. Teröristlerin Avrupa'daki çeşitli ülkelerde terör örgütü YPG'ye eleman kazanmak için propaganda çalışması yaptıkları, Türk Büyükelçilikleri önünde düzenlenen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarı gösterilere katıldıkları saptandı.