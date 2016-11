Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Okan Üniversitesi Hastanesinin açılış konuşmasında CHP'ye sert tepki gösterdi. Yıldırım 3 bin kişinin mağdur olduğunu hatırlatarak, "Burada kanayan bir yara var. 3 bin mağdur kişi seçim kampanyalarımızda her gün önümüze çıktılar. Muhalefetin de önüne çıktı. Sorun söylemezler ama. Burada cinsel istismar değil, siyasi istismar var. Bunların yaptığı tamamen siyasi istismar." Dedi.



TAMAMEN SİYASİ İSTİSMAR

Milli Eğitim'de de çok önemli adımlar atıldı. 4+4+4 sistemi milli eğitimdeyapılan en büyük reformdur. Çocuk yaşta evlilikler bu günlerde çok konuşuluyor. Biz eğitimde yaptığımız devrimle bunun önüne geçtik. Kanayan bir yaranın üstüne basıp bununla siyaset yapmak eski Türkiye'nin alışkanlığıdır. Burada kanayan bir yara var. 3 bin mağdur kişi seçim kampanyalarımızda her gün önümüze çıktılar.Muhalefetin de önüne çıktı. Sorun söylemezler ama. Burada cinsel istismar değil, siyasi istismar var. Bunların yaptığı tamamen siyasi istismar.



MHP HER ZAMAN ÜLKESİNİ PARTİSİNİN ÖNÜNDE TUTTU

Biz diyoruz ki gelin yeni anayasayı yapalım. Güven ve istikrarı kalıcı hale getirelim. Tutturdular başkanlık sistemi diye. Tamam Cumhurbaşkanlığı olsun dedik, yok ülke bölünürmüş. Burada MHP'yi ayrı tutuyorum. MHP her zaman ülkesini partisinin önünde tutmuştur. 15 Temmuz'un bize öğrettiği bir şey var uzlaşma. Nasıl vatandaşlarımız o gece birbirine kenetlendi ise biz de bu kardeşliğin devam etmesi için var gücümüzle çalışacağız.



BUGÜN BİR KARAR ALIN VE...

sigarayla mücadele konusunda 14 yıldır bir seferberlik başlattık. Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sigaranın zararından korunması için kapalı alanlarda sigara içilmesini yasakladık. Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Alo 184 ihbar hattıyla gece gündüz hizmet veriyoruz. Alo 171 hattı da sigara bırakmak için hizmet veriyor. Türkiye genelinde 415 adet sigara bırakma polikliniği vatandaşlara açık.Tütün kontrolünde dünyada bir numarayız. Biraz gevşetirsek kolayca sigara kullanma oranı yukarıya doğru tırmanabilir. Bireysel bir gayret yoksa netice zor. Bugün bir karar alın, başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıklarınıza son verin.



7 YENİ ÜNİVERSİTE KURDUK

7 tane yeni üniversite kurduk. Üniversite konusunda hükümetlerimizin ortaya koyduğu başarı küçümsenemez. Bize göreve başladığımızda ülkede 76 üniversite vardı. Bugün 189 üniversitemiz var.Artık her ilimizde üniversite var. Bazı illerimizde 8-10 üniversite var. Üniversiteleri açmak ülkemizin gelişmesine, büyümesine, refah toplumu olmasına katkıda bulunuyor. Bir ilde üniversite demek o ilin sınıf atlaması demektir. Üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayısı 7 milyonu bulmuş durumda.



250 YATAKLI, 47 YOĞUN BAKIM ÜNİVERSİTESİ VAR

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 250 yataklı hastane çok modern. İçinde 10 ameliyathane, 47 yoğun bakım ünitesi var. Mahal olarak çok kritik bir konumda. Tuzla ilçemizin kalbinde. Tuzla'nın benim için ayrı bir önemi var. Ben ilk adaylığımda kampanyayı burada yaptım. Bu ilçenin karış karış her yerini bilirim, evim de burada. Hastanede hiçbir şeyden kaçınılmamış. bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum.



SAĞLIKTA MEMNUNİYET YÜZDE 74'E ÇIKTI

Sağlıkla ilgili söylenecek çok şey var. Sağlıkta şu anda yeni bir atılımımız var. Sağlıkta dönüşüm programımızı tamamladık. Her yerde sağlıkla ilgili tesislerimizi yaptık. 20 bin üzerinde aile hekimimiz var. Aile hekimliğini alıştırıncaya kadar az çekmedik. Aile hekimliğinin amacı sağlığın korunması, takibinin yapılması ve hastanelerin meşgul edilmemesidir. Avrupa'nın en büyük medikal kurtarma ekibi Türkiye'de. Sağlık turizmini geliştirecek çalışmalara öncelik verdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sağlıktaki memnuniyet yüzde 74'e çıktı.