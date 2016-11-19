Bakan Işık’tan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab operasyonu ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Işık, bölgede sadece Türkiye'nin bulunmadığını hatırlatarak, "El Bab konusunda sadece Türkiye'nin değil, Amerika ve Rusya'nın da bazı düşünceleri var. Burada mümkün olduğu kadar konuyu masada ve iletişim yoluyla götürmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu da aktaran Işık, şöyle devam etti: "Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz, bunun dışında elinde sistem olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Rusya'nın tavrı olumlu. Nihai hedefimiz bu hava savunma sistemlerini yerli olarak üretmek."