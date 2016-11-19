Bakan Çavuşoğlu Ermeni vekile haddini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu kapsamında "Siyasi Güvenlik" oturumunda "Türk Dış Politikası ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı konuşma yaptı.

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO-PA'da çok önemli rol oynadığını ve katkılar sağladığını anlatan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından NATO-PA'nın Türkiye ve halkıyla sergilediği dayanışmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"DEAŞ'E KARŞI ARAZİDE EN AKTİF OPERASYONU SÜRDÜREN KİM?"

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, toplantıya Ermenistan adına katılan ErmeniHeyeti Başkanı Koryun Nahapetyan'ın "Türkiye hakkında söylediği skandal sözlerin üzerine Türkiye'nin komşularıyla iyi ve sorunsuz ilişkiler sürdürmeye devam ettiğini kaydetti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sebeple yıllardır birçok sorunumuz olmasına rağmen, Ege'de örneğin, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler çerçevesinde gerilimi arttırmadan devam ettiriyoruz. Bulgaristan ile ilişkilerimiz çok iyi. Ukrayna ile ilişkilerimiz mükemmel. Gürcistan ile ilişkilerimiz mükemmelin de ötesinde. Hiçbir sorun yok. Rusya ile bir sorunumuz oldu. Şimdi ilişkilerimiz iyi fakat biz Rusya ile ilişkilerimiz iyiyken de Suriye, Esad, Ukrayna ve Kırım konusunda farklı düşünüyorduk yine farklı düşünüyoruz."



Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerine yönelik ise Çavuşoğlu, Suriye'nin şu anda yönetilemeyen bir ülke olduğunu söyleyerek, "Maalesef bir rejim 600 binden fazla insanını öldürmüş, kimle ilişkilerinizi iyi sürdüreceksiniz. Bizden kaynaklanan da bir şey değil. Arap Baharı ile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Aynı şekilde bizim Irak ile herhangi bir sorunumuz yok. Ama biz Irak'ta Maliki döneminin mezhepçi anlayışıyla Irak'ı bugünkü durumuna getireceğini başından beri söylüyorduk. Biz hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bölünmesine karşıyız." dedi.



ÇÜNKÜ SİZ YALANI TERCİH EDİYORSUNUZ, KENDİNİZE GÜVENİNİZ YOK"

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni Heyeti Başkanı'nın iddialarına ise şöyle cevap verdi:

"Değişik görüşler içinde olabiliriz. Siz Ermenistan'dansınız ben de Türküm. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarımda da gördüm. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Şimdi siz nasıl söylersiniz bizim DEAŞ'e destek verdiğimizi. DEAŞ'e karşı arazide şu anda aktif operasyonu sürdüren kim? Bugüne kadar hangi ülke Türkiye kadar DEAŞ teröristini öldürmüştür. Sadece Başika kampımızda 700'den fazla teröristi yok ettik. Sadece Irak'ta. Şu ana kadar operasyon devam ediyor, kaç tane güç var, bugüne kadar Musul operasyonu çerçevesinde 700'den fazla DEAŞ'lı öldürülmemiştir.

DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarını durdurma konusunda kim etkili? Siz diyorsunuz ki DEAŞ'e destek veriyorsunuz? DEAŞ bizden nefret ediyor. Web sayfalarına bak. Recep Tayyip Erdoğan birinci düşman ve onun yakın arkadaşları, ben dahil. Neden? Biraz önce söylediğim gibi aktif mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda. Terörün her türlüsüyle."

PKK İÇİNDEKİ ERMENİ TERÖRİSTLERİ HATIRLATTI

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

Soykırım iddialarının araştırılması için komisyon teklifine Ermenistan 'hayır' dedi. "Siz yalanı tercih ediyorsunuz. Kendinize güveniniz yok. Madem bilimsel bir çalışmaya inanmıyorsunuz yalanı tercih ediyorsunuz. Biraz önceki suçlamalarınızı reddediyorum. Tipik bir maalesef dürüstlüğe sığmayan yaklaşımın bir göstergesidir. Bu konudaki politikalarımız son derece nettir. Yakaladığımız, öldürdüğümüz PKK'ların içinde Ermeniler de var. Bunu da bilgilerine sunmak isterim" dedi.