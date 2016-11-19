Bakan Bozdağ: Hukukun gereği yapıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulunda soruları yanıtladı.



"KADINA ŞİDDETİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI KAPSAMINA ALDIK"

Bakan Bozdağ küçük yaşta evlilik düzenlemesine ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: Kadına karşı şiddeti önlemek için re'sen takip getirdik. Davalar şikayetten vazgeçmeyle de düşmüyor. Eskiden şikayet edilirse takip ediliyordu. Şimdi re'sen takip getirdik. Yani komşusu şikayet ettiğinde veya yoldan geçip gören bir ihbar ettiğinde de onlara işlem yapılıyor ve ceza alıyor. Bu bizim dönemimizde yapılan yeni bir düzenleme. Kadına karşı cinayetleri önlemek için bizim hukukumuzda en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cazasıdır. Kadına karşı işlenen suçları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kapsamına aldık.

'SUÇUN UNSURLARI DEĞİŞTİRİLMEMEKTEDİR'

Bozdağ, TCK'da değişiklik yapan tasarıyla ilgili, "Bizim kanunlarımıza göre 17 yaşından gün alan bir kişi mahkeme kararıyla evlenebiliyor. 18 yaşından gün alan bir kişi de velisi muvafakat ederse evlenebiliyor. Bazı yerlerde, Roman vatandaşlarımızda daha yoğun olmak üzere, bu yaşın altında aileler düğün yapıyorlar, tören yapıyorlar ve evlendiriyorlar. Bunu biz tasvip etmiyoruz, ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Yasalarımızı onun için de ağırlaştırdık ama böyle de bir maalesef Türkiye'de yaşanan bir sıkıntı var. Bu mücadeleyi, zarar vermeden, bu sorunu nasıl çözeriz, bizim yaptığımız şey o. Kesinlikle tecavüzcülere af getirilmemektedir. Suçun unsurları değiştirilmemektedir. Cezada indirim yapılmamaktadır. Sadece toplumumuzun bazı yerlerinde olan gerçeklikten ortaya çıkan bu sorunu çözmeye dönük bir adımdır." diye konuştu.



Adalet Bakanı Bozdağ, "Hukuka, yargıya saygı göstermeyen ve meydan okuyan bir tavır ortaya koydular. Hukukun gereği yapıldı. Eğer bunlar gitmiş olsaydı, zorla getirme kararı kesinlikle çıkması mümkün değildi. Burada HDP'li vekillere ayrı bir muamele yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Diğerlerine nasıl bir muamele yapıldıysa öyle bir muamele yapılmıştır. Tabii tutuklama konusu mahkemenin takdirinde olan bir konudur. Bizim ona dair bir değerlendirme yapmamız doğru değil." dedi.

FETÖ SORUŞTURMALARI – HDP'Lİ VEKİLLER

Türkiye soruşturmaları ve kovuşturmaları hukuk devletinin gerekleri neyse ona göre yürütür. Bizde Avrupa konseyinde olduğu gibi 3 dereceli yargılama var. Aleni yargılamalar şeffaf bir biçimde yürüyecektir. Ama sürekli yurt dışında örgüt üyeleri ciddi kulisler yapıyorlar. Türkiye şeffaf ve demokratik bir ülkedir. İdam ile ilgili konu tartışılıyor. Halkın bazı suçlarla ilgili idam talebi var. Sayın Cumhurbaşkanımız da parlamento böyle bir yasayı getirirse ben bunu onaylarım dedi. Şu anda Türkiye'de serbest bir tartışma ortamında değerlendiriyor. Bu anayasa değişikliği getiriyor. Bu noktada muhalefetle anlaşması gerekiyor. Çıkması halinde nasıl bir metin olacak bilgim yok. Şu anda AK Parti ve MHP arasında tartışılan bir konu. İfade hürriyeti ve soruşturmalarla ilgili olarak.. HDP'li vekillerin durumu konuşuldu. Dokunulmazlık herkes için kalktı. Onlar ifadeye gitmediği için haklarında yakalama kararı çıktı. Türkiye hukuk devletinin gereğine uymuştur. Tutuklama mahkemenin kararıdır.

SİZİN ÜLKENİZDE BİR MİLLETVEKİLİ...

Sadece şunu söyleyeyim: PKK bizim ülkemizde terör eylemleri yapıyor. Pek çok kişi ölüyor ya da yaralanıyor. Sizin ülkenizdeki bir milletvekili onlarca vatandaşınızı öldüren teröristin cenazesine omuz verse sizin ülkenizde bu durum nasıl karşılanır. Canlı bombaların cenazelerine gidip tabutların altına giriyorlar. Teröristler hendek kazdı ve bunu belediyenin araçları ile kazdılar. Yargı bunu ortaya çıkarıyor ve bu nedenle yargılanıyor. Patlayan araçlar belediyeni araçları. Türkiye'yi değerlendirirken Türkiye'nin yaşadıklarına da bakarsanız faydalı olacağına inanıyorum.

Geri kabul anlaşması ve vize serbestisi önemli ancak bu prensipler birlikte uygulanmalıdır. Uygulanmadı eğer böyle devam ederse Türkiye kendine yeni bir tavır belirleyecektir.

TOPLANTIDA İLGİNÇ FETÖ SORUSU: GÜLEN'İN DARBEYİ YAPTIĞINA DAİR KANIT VAR MI?

Usame Bin Ladin'in Dünya Ticaret Merkezi'ni bombalama olayındaki kanıtlardan daha fazla kanıt var Türkiye'de. Türkiye'de sokağa çıkın herkes size bunu söyler. Bu darbe girişimine giren askerlerin ifadeleri var. Hepsi FETÖ ile bağlantılı. Genelkurmay başkanımızın ifadeleri var.