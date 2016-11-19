Bakan Albayrak: Tüm imkanlar seferber edilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şirvan'daki facianın yaşandığı özel bakır madeni sahasında yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Siirt'te basın açıklaması yapan Bakan Albayrak, " 80'den fazla mühendisimiz sahadalar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Durmadan mesai arası vermeden, bu vatandaşlarımızı toprağın altından çıkaracağız. İnceleme ve soruşturma noktasında bir sonraki adımımız bu olayın altındaki, teknik, mühendislik, alt yapı işletme konularındaki değerlendirmeyi, araştırmayı da göz ardı etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR"

Bakan Berat Albayrak, Şirvan'daki facianın yaşandığı özel bakır madeni sahasında incelemeler yaptıktan sonra basına açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak," Geçtiğimiz perşembe akşamı, saat 20:30 sıralarında gerçekleşen bir heyelan vesilesiyle, Siirt Şirvan Maden Köy' deki, maden kazasını incelemek, çalışmaları yerinde takip etmek üzere, güzel Siirt'imize gelmiş bulunmaktayız. Sabahtan itibaren Maden Köy'de gerekli çalışmaları, gerekli görüşmeleri yaptık. Tabi bu çerçevede, bu heyelan, kaza vesilesiyle yaklaşık 16 vatandaşımızdan ki henüz 5 tanesine ulaşabildik. Onlar başta olmak üzere ebediyete intikal eden, tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine başsağlığı, sabrı cemil niyaz ediyorum. Bugün yaptığımız çalışmalar noktasında, yoğun bir toplantı ve saha çalışması gerçekleştirdik. Devletimizin tüm kurumlarıyla bu afet vesilesiyle yerinde de denetleyerek, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını gözlemledik. Arama ve Kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak, gerekli tüm eksiklikler çerçevesi içerisinde çok net bir şey ortaya koyuyoruz ki, bunu tüm Siirt'li hemşerilerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin bilmesi gerekir. Oda devletimizin tüm kurumlarıyla, başta AFAD olmak üzere, tüm Türkiye'nin dört bir tarafındann makina ,ekipman noktasında teknolojinin son imkanları noktasında yeterli insan kaynağı noktasında devletimiz, her türlü imkanlarını seferber etmiştir. Son sürat, güvenlik kaygılarınıda göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz.Şunu bilmemizde fayda var, özellikle AFAD başta olmak üzere dünyaca meşhur çalışmalarıyla afet konularına müdahale noktasında çok ama çok yetkin ve yetenekli bir ekip olduğunun bir çok konunun uzmanı, işin üzerinde olduğunun, tüm milletimiz farkında olması gerekir" diye konuştu.

​Bakan Berat Albayrak Şirvan'daki facianın yaşandığı özel bakır madeni sahasında toprak kaymalarının devam ettiğini bildirdi. Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:" Toprak kaymalarının devam ettiğini bilmemiz lazım. O kadar hassas bir zeminde, tehlike ihtimalinin halihazırda devam ettiği bir bölgede bu çalışmalar yürütülüyor ki, hem bu çalışmaları toprak altındaki vatandaşlarımızın en hızlı sağlıklı bir şekilde bulunabilmesi için kurtarılabilmesi için yapılırken aynı zamanda da olabilecek, ihtimal dahilinde olan, yeni bir toprak kayması, heyelan riskini de göz önünde bulundurarak, çok dikkatli ve hassas bir şekilde yürütülüyor. Hem bizim için burada hız ve zaman, hem de aynı şekilde iş güvenliği ortamının tesisi önemli. Bugün tabi, Ailelerin temsilcileri ile birlikte sahaya da inerek , çalışmaları yerinde, mühendis arkadaşlarımızla da tüm paydaşların müdahil olduğu bu çalışmanın içerisinde yaklaşık, 80den fazla mühendisimiz sahadalar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Halkımız müsterih olsun ki sonuna kadar bu vatandaşlarımızın çıkarılması ile ilgili, durmadan mesai arası vermeden, bu vatandaşlarımızı toprağın altından çıkaracağız. İnceleme ve soruşturma noktasında bir sonraki adımımız bu alayın altındaki, teknik mühendislik, alt yapı işletme konularındaki, son süratle değerlendirmeyi araştırmayı da göz ardı etmeyeceğiz. Bu olayın esas sebebini, ki kuvvetle muhtemel yoğun yağış gibi görünse de işin işletmeye dayalı veya herhangi bir doğal olmayan sürece dayalı noktalarını da takip edip bu çerçevede hayata geçireceğiz."