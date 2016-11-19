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Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun koruma polisleri 'tan açığa alındı

ve 'nin korumaları 'nün şifreli haberleşme ağı, kullandıkları gerekçesiyle açığa alındı.

Bahçeli ve Kılıçdaroğlunun koruma polisleri ByLocktan açığa alındı

Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde göreve iade edilen polislerden 2200'ü kullandıkları için tekrar açığa alındılar. Ankara Emniyeti'nin kadrosundan ise 170 polis açığa alındı.

SON LİSTEDE İSİMLERİ ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı, ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 bin 801 polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmanın ardından bu polislerden 3 bin 181'i göreve iade edilmişti. Görevlerine iade edilen bu polislerden 2 bin 200'ünün, FETÖ'nün deşifre edilen haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenince yeniden açığa alındılar.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN POLİS KORUMALARI DA AÇIĞA ALINDI
Siyasi liderlerin koruması olan 2 polis memuru da açığa alındı. 'nun yakın koruması İ.Ü. ve 'nin koruması M.A. ByLock kullandıkları için açığa alındılar.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 21:10
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