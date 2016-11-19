Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde göreve iade edilen polislerden 2200'ü ByLockkullandıkları için tekrar açığa alındılar. Ankara Emniyeti'nin kadrosundan ise 170 polis açığa alındı.

SON LİSTEDE İSİMLERİ ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 bin 801 polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmanın ardından bu polislerden 3 bin 181'i göreve iade edilmişti. Görevlerine iade edilen bu polislerden 2 bin 200'ünün, FETÖ'nün deşifre edilen haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenince yeniden açığa alındılar.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN POLİS KORUMALARI DA AÇIĞA ALINDI

Siyasi liderlerin koruması olan 2 polis memuru da açığa alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın koruması İ.Ü. ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koruması M.A. ByLock kullandıkları için açığa alındılar.