Baba feryat

İlim yuvası okullarımızda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde okuyan 17 yaşındakiMihriban Şimşek, öğretmenleri tarafından okuldan atılmakla tehdit edilince ölmek istedi. Genç kız ailesi ile birlikte içerisinde bulunduğu seyirhalindeki araçtan atladı. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mihriban önceki gece hayatını kaybetti. Kızının ölümüyle yıkılan baba Hasan Şimşek, burada okuyan 2 kızını da okuldan alacağını açıkladı.
SAÇINDAKİ YAPRAĞI ALDI
Ailesi Nevşehir'de oturan ve öğrenim gördüğü Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi'nin pansiyonlu yurdunda kalanMihriban Şimşek, iddiaya göre okul bahçesinde okul arkadaşı OğuzhanErdem ile bankta oturduğu sırada, arkadaşının saçına düşen yaprağıaldı. Bu durumu gören bir öğretmen de, Şimşek ve Erdem'i uygunsuz harekette bulunduklarını ileri sürerek, okul yönetimine götürdü. SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haklarında tutanak tutan müdür okuldan atılacaklarını söyleyip, velilerini çağırmalarını istedi. Mihriban Şimşek, 14 Kasım günü babası ile okula giderken otomobilden atlayıp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evladını toprağaveren baba acıyla sorumlularıncezalandırılmasını isterken, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı ÖmerKartal, "Soruşturma başlattık. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na da konuyla ilgili bilgilendirmede bulunduk" dedi.
'KIZIM ÖĞRET MEN KURBANI' Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, yatılı kaldığı okulda öğretmenleri tarafından suçlandı. Baba Hasan Şimşek, "Kızım bankta erkek sınıf arkadaşı ile oturduğu için tehdit edildiği için canına kıydı. Benim yavrum öğretmen kurbanı oldu. Bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.
İFTİRAYI GURURUNA YEDİREMEDİ Mihriban'ın ölüm haberiyle gözyaşlarına boğulan arkadaşları isyan etti: "Öğretmenler de müdür de kız ve erkek öğrencilerin yan yana gelip konuşmasını istemiyor. Hepimizi okuldan atmakla tehdit ediyorlar. Mihriban çok duyarlı olduğu için iftirayı gururuna yediremedi. Arkadaşımız bu yüzden canına kıydı. Yeter artık. Birileri sesimizi duysun."
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