Anne katili akıllı çıktı

İstanbul Sarıyer'de ressam Aslı Sönmezler, Aralık 2015'te birlikte yaşadığı annesi Belgin Hızal'ı boğarak öldürmüştü. Tutuklu olduğu sürede tedavi gören Sönmezler, "Annem kötü bir insan. Bana kötülük edecekti" demişti. Akli dengesi yerinde olup olmadığı tartışılan Aslı Sönmezler'le (33) ilgili kesin Adli Tıp raporu dün çıktı! Kurul, Sönmezler'in herhangi bir akıl hastalığının olmadığı, annesine karşı işlediği cinayette cezai sorumluluğunun "tam" olduğu yönünde görüş bildirdi.



Ali OKTAY