Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Prof. Dr. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok, bu bir doğa olayı. Bu çekilme gel gite bağlı bir çekilmedir" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka Sahili'nde denizin yaklaşık 25 metre çekildiği ve bu olayın her yıl aynı dönemlerde yaşandığını söyledi.
Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisinin olmadığını dile getiren Baygar, deniz suyunun çekilmesinin bir doğa olayı olduğunu ifade etti. Çekilmenin gel gite bağlı gerçekleştiğine dikkati çeken Baygar, denizin bir süre sonra normal seviyesine geleceğine vurgu yaptı.
Öte yandan, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde hafta sonu tatili için sahile gelen çok sayıda kişinin, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyerek fotoğraf çektirdiği gözlendi.
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