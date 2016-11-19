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'da deniz 25 metre çekildi

'nın Ula ilçesindeki sahilinde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Prof. Dr. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok, bu bir doğa olayı. Bu çekilme gel gite bağlı bir çekilmedir" dedi.

Akyakada deniz 25 metre çekildi
Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahili'nde denizin yaklaşık 25 metre çekildiği ve bu olayın her yıl aynı dönemlerde yaşandığını söyledi.

Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisinin olmadığını dile getiren Baygar, deniz suyunun çekilmesinin bir doğa olayı olduğunu ifade etti. Çekilmenin gel gite bağlı gerçekleştiğine dikkati çeken Baygar, denizin bir süre sonra normal seviyesine geleceğine vurgu yaptı.

Öte yandan, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde hafta sonu tatili için sahile gelen çok sayıda kişinin, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyerek fotoğraf çektirdiği gözlendi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 20:16
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