Acı tesadüf

Afra Rabia Demirel 'in annesi 2015 yılında meme kanserine yakalandı. Genç kız annesine destek olmak için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ndeki k aydın ı dondurdu. Memleketine geri dönen Afra, 1 yıl boyunca annesiyle kansere göğüs gerdi. 42 yaşındaki Beylühan Demirel, kemoterapiler aldı, ameliyat oldu, son olarak eylül ayında sonuçları temiz çıktı.Üniversite kaydımı yenilemiştim. Annesine aşık bir kız olarak aynı kaderi bu kadar kısa aralıklarla yaşayacağımıza hayatta inanmazdım. 1 Eylül'de topuklu ayakkabıyla gittiğim hastaneye, 'Dönüşte arkadaşımla buluşacağım' düşüncesiyle girdim. Doktorun yanından ağlayarak çıktım. Annemin bir yıl boyunca aldığı kemoterapiyi ben de alacaktım. Yan etkilerini ezberlediğim, annemin bütün acılarına ortak olmaya çalıştığım her şeyi kendim yaşamaya hazırlanacaktım."Anne Beylühan Demirel de, "O hep yanımdaydı, hep elimden tuttu, her yerde onun ayak izleri vardı. Şimdi ben onun elinden tutuyorum" dedi.