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Acı tesadüf

22 yaşındaki Rabia’ya meme kanserinden tedavi gören annesinin taburcu olduğu gün lösemi teşhisi konuldu. Üniversiteli genç kız uygun ilik bulunursa hayata tutunacak...

Acı tesadüf
Aydınlı Afra 'in annesi 2015 yılında meme kanserine yakalandı. Genç kız annesine destek olmak için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ndeki kı dondurdu. Memleketine geri dönen Afra, 1 yıl boyunca annesiyle kansere göğüs gerdi. 42 yaşındaki Beylühan Demirel, kemoterapiler aldı, ameliyat oldu, son olarak eylül ayında sonuçları temiz çıktı. Bu arada gribe yakalandığını zanneden Afra Rabia Demirel, hastalığının 3 ay boyunca geçmediğini belirterek şunları anlattı: "Doktora gittiğimde faranjit teşhisi koydu. İlaç kullandım ama bu sefer vücudumda çıban gibi küçük kırmızı lekeler çıkmaya başladı. Eylül ayında annemin taburcu olacağı gün kan testi yaptırdım ve lösemi olduğumu öğrendim. Üniversite kaydımı yenilemiştim. Annesine aşık bir kız olarak aynı kaderi bu kadar kısa aralıklarla yaşayacağımıza hayatta inanmazdım. 1 Eylül'de topuklu ayakkabıyla gittiğim hastaneye, 'Dönüşte arkadaşımla buluşacağım' düşüncesiyle girdim. Doktorun yanından ağlayarak çıktım. Annemin bir yıl boyunca aldığı kemoterapiyi ben de alacaktım. Yan etkilerini ezberlediğim, annemin bütün acılarına ortak olmaya çalıştığım her şeyi kendim yaşamaya hazırlanacaktım." 3 tüp kanla ilik bekleyen insanlara umut olunabileceğini vurgulayan genç kız "İlik nakli olmam gerekiyor. Herkesin kan verip dönor olmasını istiyorum" diye konuştu. Anne Beylühan Demirel de, "O hep yanımdaydı, hep elimden tuttu, her yerde onun ayak izleri vardı. Şimdi ben onun elinden tutuyorum" dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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