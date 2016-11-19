Acı tesadüf

Aydınlı Afra Rabia Demirel'in annesi 2015 yılında meme kanserine yakalandı. Genç kız annesine destek olmak için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ndeki kaydını dondurdu. Memleketine geri dönen Afra, 1 yıl boyunca annesiyle kansere göğüs gerdi. 42 yaşındaki Beylühan Demirel, kemoterapiler aldı, ameliyat oldu, son olarak eylül ayında sonuçları temiz çıktı. Bu arada gribe yakalandığınızanneden Afra Rabia Demirel,hastalığının 3 ay boyunca geçmediğinibelirterek şunları anlattı:"Doktora gittiğimde faranjit teşhisikoydu. İlaç kullandım ama busefer vücudumda çıban gibi küçükkırmızı lekeler çıkmaya başladı.Eylül ayında annemin taburcu olacağıgün kan testi yaptırdım velösemi olduğumu öğrendim. Üniversite kaydımı yenilemiştim. Annesine aşık bir kız olarak aynı kaderi bu kadar kısa aralıklarla yaşayacağımıza hayatta inanmazdım. 1 Eylül'de topuklu ayakkabıyla gittiğim hastaneye, 'Dönüşte arkadaşımla buluşacağım' düşüncesiyle girdim. Doktorun yanından ağlayarak çıktım. Annemin bir yıl boyunca aldığı kemoterapiyi ben de alacaktım. Yan etkilerini ezberlediğim, annemin bütün acılarına ortak olmaya çalıştığım her şeyi kendim yaşamaya hazırlanacaktım." 3 tüp kanla ilik bekleyeninsanlara umut olunabileceğini vurgulayangenç kız "İlik nakli olmamgerekiyor. Herkesin kan veripdönor olmasını istiyorum" diyekonuştu. Anne Beylühan Demirel de, "O hep yanımdaydı, hep elimden tuttu, her yerde onun ayak izleri vardı. Şimdi ben onun elinden tutuyorum" dedi.
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