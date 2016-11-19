Abdulhamit Han'ın rüyası gerçek oluyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Fi̇lyos Endüstri̇ Bölgesi̇ alanında i̇ncelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, endüstri bölgesinde hukuken bir engelin kalmadığını belirtti.

Fi̇lyos Endüstri̇ Bölgesi̇ Projesini hayata geçireceklerini dile getiren Özlü, "Mahkeme başvuruyu reddetti. Bizde projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Burada da çok büyük firmaların yer almasını istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) farklı endüstri bölgesi yapacağız. Türkiye'de beş endüstri bölgesi var. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karalar var. Bunlardan birisi de Filyos'tur. Dolayısıyla bu projenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık yüz yıllık bir hayali gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Bugüne kadar 5 adet endüstri bölgesi kurmuş durumdayız"

Özlü, daha sonra Filyos Belde Belediyesine ait düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 14 yılda çok önemli bir gelişme gösterdiğini ve yeniden iddia sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti.

"Özellikle ekonomik alanda ciddi başarılara imza attık, üretimi, ihracatı, milli geliri 3-4 kat artırdık." diyen Özlü, şöyle devam etti:

"Elbette durmayacağız, bu yürüyüşü daha da hızlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedefimize ulaşmamız için, daha verimli, daha rekabetçi, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapabilen bir sanayi sektörü oluşturacağız. Rekabetçi ve çevreyle uyumlu bir sanayi bir sanayi sektörü inşa etmemiz için, bu üretimin yapılacağı fiziki altyapıları ve uygun mekanları oluşturmamız önem arz ediyor. Bunu sağlamak için OSB'leri, sanayi siteleri ve endüstri bölgeleriyle ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Endüstri bölgeleri uygulamasında, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde büyük ölçekli yatırımlar için uygun alanlar oluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar 10 bin hektardan fazla bir alanda 5 adet endüstri bölgesi kurmuş durumdayız. Bu bölgelerdeki tüm parsellerde üretime geçilince 40 bin kişilik bir istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu istihdamın büyük oranda nitelikli iş gücü ve Ar-Ge personeli olacak olması da ayrı bir önem taşıyor."

"BU RÜYAYI İNŞALLAH BİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yapılacak beş endüstri bölgesinden birisinin de Filyos Endüstri Bölgesi olduğuna dikkati çeken Özlü, yapılacak limanla bu projenin, aslında Sultan II. Abdülhamit Han'ın bir rüyası olduğunu bildirdi.

Özlü, şöyle devam etti:

"Nasıl MARMARAY ile 150 yıllık bir rüyayı hayata geçirdiysek, inşallah bu rüyayı da gerçeğe dönüştüreceğiz. Filyos Endüstri Bölgesi, özellikle lojistik imkanları açısından büyük bir değer taşıyor. Hemen yanı başında Türkiye'nin en büyük limanı bulunuyor. Filyos Limanı, demiryolu hattıyla ülkenin iç kesimlerine kadar uzanıyor. Bugün Mersin'de üretilen narenciye dahi, Rus pazarlarına, Zonguldak üzerinden ulaştırılıyor. Filyos limanıyla Zonguldak'ın bu lojistik merkez olma niteliği daha da pekişecek."

Yaptıkları projeksiyona göre, bölgeye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngördüklerini belirten Özlü, "En önemlisi de bu yatırımlar sonucunda 12 bin civarında istihdam oluşmasını amaçlıyoruz. Bölgeye ve Türkiye'ye büyük güç katacağına inandığımız bu projeyi büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Bölgeyi en kısa sürede üretime hazır hale getireceğiz ve Abdülhamit Han'ın rüyasını hayata geçireceğiz. " şeklinde konuştu.