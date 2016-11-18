İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu' savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine sabah saatlerinde İstanbul genelinde YILDIZ Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

Aralarında profesörlerin de bulunduğu 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İlk aşamada 70 gözaltı yapıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında bir grup polis Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ne B Kapısı'ndan girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde de aramalar yapıldı. Bunun yanı sıra akademisyenlerin evlerinde de arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İstanbul genelinde yapılan operasyon kapsamında şüpheli akademisyenlerin gözaltına alınarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.