Bitlis'te düzenlenen terör operasyon unda, DBP'li Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan'ın da aralarında yer aldığı 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla 5 kişiye yönelik Güroymak'ta eş zamanlı operasyon icra etti.

Operasyonda, DBP'li Güroymak Belediye Başkanı Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile H.Ö, İ.A. ve S.D. gözaltına alındı.

Evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilen zanlılar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı güvenlik güçlerince titiz, özverili ve koordineli çalışmalar devam edecek.



İNLERİNE GİRİLDİ

Bitlis merkezde devam eden operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak ve 11 barınak, 4 el yapımı patlayıcı imha edildi, 9 antipersonel mayını, bir akü, üç güneş paneli ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



HAKKARİ VE DİYARBAKIR'DA TESLİM OLDULAR

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan iki, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan iki, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin arazi aramasında bulunan iki büyük tüp kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

MUŞ VE IRAK'TA DEV OPERASYON

Muş'un Bulanık ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca eylem yapmak amacıyla hazırlanmış bomba yüklü bir araç, eylem gerçekleştirilemeden imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınaklar düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.