Teslim olan teröristlerden şok itiraflar

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden kaçan iki terörist, Çukurca Üzümlü Bayrak Tepe'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek yemeleri sağlanan teröristler, örgüt içinde yaşadıklarını da anlattı.
Örgüte zorla götürüldüklerini aktaran iki terörist, gittikleri ilk günden itibaren şiddete maruz kaldıklarını, sözde lider konumunda olan birkaç kişi dışında diğerlerinin hayvanların dahi barınamayacakları yerlerde kaldıklarını söyledi.
Küçük yaşlardaki çocukların ağır hizmetlerde çalıştırıldığını, kadın teröristlerin ise "cariye" olarak kullanıldığını anlatan teröristler, ağır kayıplar veren bölücü terör örgütünün zor durumda olduğunu dile getirdi.
Telsizden kendi üstleri durumunda olan kişilere "operasyona gidiyoruz" dediklerini ancak gitmediklerini, akşam da yanlış rapor verdiklerini anlatan teröristler, örgüt yöneticilerinin bölge halkına kendilerine destek vermemelerinden dolayı çok kızgın olduğunu, buldukları her fırsatta halkı cezalandırmaları gerektiğini söylediklerini de anlattı.
Teröristler imkan bulmaları durumunda çok sayıda örgüt mensubunun kaçacağını da vurguladı.
Hakkari'de şu ana kadar etkisiz hale gelen terörist sayısı 513 olarak açıklanmıştı.
Öte yandan Yüksekova Havaalanı emniyetini almak amacıyla devriye görevi yapan askeri birlikler, teröristler tarafından Bulaklı köyü yakınında el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzak tespit etti. Patlayıcılar uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.
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