Müftüoğlu, Fransız Libération gazetesinde yayımlanan bildiriye yönelik soruya verdiği cevapta, bildiride, Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal döneminde alınan önlemlere ilişkin kullanılan ifadelerin terör örgütlerine cesaret vermekten başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı.

Müftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bildiriyi imzalayan milletvekili, senatör ve akademisyenlerden, uzun yıllardır terör saldırılarına maruz kalan ve 15 Temmuz'da tarihinin en kanlı terör hadisesini yaşayan Türk halkıyla ve uluslararası planda yürütülmekte olan terörizmle mücadele çabalarına önemli katkılar sağlayan ülkemizle dayanışma içinde olduklarını açıklamalarını beklerdik. Ülkemizde vuku bulan kanlı darbe girişiminin ardından alınmakta olan tüm tedbirlerde temel hak ve özgürlüklerin, hukuk devleti ilkelerinin ve uluslararası yükümlülüklerin gözetilmekte olduğu herkesin malumudur."

Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin sorumlu ve kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, bu süreçte Avrupa Konseyi ile yapıcı diyaloğa dayalı şeffaf bir iş birliğini her zaman olduğu gibi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.