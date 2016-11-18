Münbiç'teki YPG'li teröristlerin çekilme görüntüleri yayınlandı. PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG'nin yayınladığı bu görüntülere temkinli yaklaşılırken, Türk askeri kaynakları da çekilmeyi doğrulamadı.
Üç gün önce açıklama yaparak Münbiç'ten çekileceğini ve Rakka operasyonuna katılacaklarını söyleyen YPG'liler, sosyal medya hesaplarından Münbiç'te düzenlediği söylenen çekilme görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, YPG güçlerinin, düzenlenen törende Münbiç Askeri Meclisi'ne veda etmesi ve zırhlı araçlar ile Münbiç'ten ayrılmaları yer aldı.
PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG'nin sosyal medya hesaplarında, Münbiç'ten ayrıldığı ileri sürülen güçlerin Fırat Nehri üzerindeki Karakozak Köprüsü'nden geçiş görüntüleri yer aldı ve bu güçlerin Rakka operasyonuna katılacağı belirtildi.
ABD'Lİ TEMSİLCİ, YPG MÜNBİÇ'TEN AYRILACAK DEMİŞTİ
ABD Başkanı Barack Obama'nın özel temsilcisi Brett Mcgurk, 3 gün önce kişisel Twitter hesabında Türkiye ve ABD arasında sorun haline gelen YPG güçlerinin Minbiç'ten çekilmesi ile ilgili bir mesaj paylaşmış ve "Bütün YPG güçleri yerel birimler eğitimi tamamlandıktan sonra Münbiç'ten ayrılıp Fırat'ın doğusuna geçecek" demişti.
ABD'li temsilcisin bu mesajından kısa bir süre sonra bu kez YPG açıklama yaparak, Münbiç'te bulunan silahlı güçlerini çekip, 'Fırat'ın Gazzabı' adı verilen Rakka operasyonuna katılacaklarını açıklamıştı.
ASKERİ KAYNAKLAR DOĞRULAMADI
YPG'nin sosyal medya hesaplarından yayımladığı silahlı güçlerin Münbiç'ten çekilme görüntüleri, Türk askeri kaynaklarınca doğrulanmadı.
Daha önce de YPG'nin Münbiç'ten çekileceğine ilişkin açıklamalarının aksine, güçlerini orada koruduğu ve açıklamaların da aldatmaca olduğu bazı basın organlarında yer almıştı.
Bu gelişmeler üzerine YPG'nin Münbiç'ten çekildiği açıklaması ve görüntülerin 'aldatmaca' olduğu da söylendi.
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