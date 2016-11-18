TEOG soruları havuzdan

23-24 Kasım'da yapılacak birinci dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 8. sınıf öğrencilerine sorulacak sorular90 bin soruluk havuzdan seçilecek. Merkezi ortak sınavlara 1 milyon190 bin 826 öğrenci katılacak. Sınavlar yurt içinde 970, yurt dışında ise 14 merkezde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin derslerde gördükleri konulardan çıkacak sorular son 3 yılda yazılan 90 bin soruluk havuzdan oluşturulacak. Öğrenciler 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak birinci oturumda, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 24 Kasım Perşembe günkü ikinci oturumda ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecek.
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