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Şehit edilen kaymakamın yerine Hakan Kafkas atandı

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mardin'in Kaymakamı 'ün yerine Gümüşhane'nin atandı.

Şehit edilen kaymakamın yerine o isim atandı

ndan alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaymakamı Safitürk'ün yerine Torul Kaymakamı Kafkas görevlendirildi.

Derik Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek olan Kafkas'ın, kendi talebi doğrultusunda Derik Kaymakamlığına atandığı öğrenildi.

PKK'lı teröristlerce 11 Kasım'da Derik Kaymakamı 'e yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, aralarında Safitürk'ün de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Kaymakam Safitürk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te sevk edilmiş fakat kurtarılamamıştı.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Derik ilçesine atandığını duyurdu.

Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Talebim doğrultusunda Mardin Derik ilçesine atandım..Teröre İnad Zeytin Projelerine devam... Ruhun Şadolsun Safitürk"
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 22:03
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