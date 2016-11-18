Şehit edilen kaymakamın yerine Hakan Kafkas atandı

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Safitürk'ün yerine Torul Kaymakamı Kafkas görevlendirildi.

Derik Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek olan Kafkas'ın, kendi talebi doğrultusunda Derik Kaymakamlığına atandığı öğrenildi.

PKK'lı teröristlerce 11 Kasım'da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, aralarında Safitürk'ün de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Kaymakam Safitürk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te sevk edilmiş fakat kurtarılamamıştı.

Torul Kaymakamı Hakan Kafkas , Twitter hesabından yaptığı açıklamada Derik ilçesine atandığını duyurdu."Talebim doğrultusunda Mardin Derik ilçesine atandım..Teröre İnad Zeytin Projelerine devam... Ruhun Şadolsun Safitürk"