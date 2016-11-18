PYD Kürtlere değil rejime hizmet ediyor

Haseke'nin Kamışlı ilçesinde toplanan Kürt vatandaşlar, PYD'nin sivillere yönelik ihlallerini protesto etti.

PYD'nin kaçırdığı insanların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, PYD militanlarının işlediği ihlallere, gençleri kaçırarak zorla kendi saflarına katmalarına ve yöneticileri alıkoymalarına tepki gösterdi.

PYD'nin dün kaçırdığı ve birkaç saat sonra serbest bıraktığı Yekiti Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Salih, gösteride yaptığı konuşmada, örgütün yaptığı ihlalleri kınayarak, "PYD, Kürtlere hizmet etmiyor. Aksine rejime hizmet ediyor." dedi.





Salih, örgüte keyfi uygulamalarından vazgeçme çağrısında bulunarak, ENKS'nın kaçırılan yetkililerin serbest bırakılması için çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Dün, terör örgütü PYD/PKK militanlarının, Yekiti Partisi'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesine bağlı Amude beldesindeki ofisini bir saat kuşatmada tuttuktan sonra baskın düzenleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Salih'in de aralarında bulunduğu 6 üst düzey yöneticiyi kaçırdığı bildirilmişti.





PKK/PYD önceki gün de ruhsatsız çalıştığı bahanesiyle partiye ait radyoyu basmış, 2 çalışanı kısa süre gözaltında tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. Militanlar, radyoda el koydukları eşyaları ise teslim etmemişti.